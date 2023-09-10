Российские войска нанесли поражение штурмовикам «Азова»* Фото: REUTERS

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение штурмовым группа «Азова» в районе Серебрянского лесничества, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Штурмовой и армейской авиацией и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12 бригады специального назначения «Азов»*, – сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по словам Савчука, подразделения группировки «Центр» отразили три попытки атак 63 механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Торского выступа и нанесла три удара по командно-наблюдательным пунктам украинской армии в районах Червоной Дибровы и Серебрянки. На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 50 человек, пикап и несколько единиц бронетехники, а также беспилотник.

Напомним, на этой неделе около Серебрянского лесничества военнослужащие группировки «Центр» накрыли огнем боевиков бригады «Азов»*, а также 67 бригады ВСУ.

*Запрещенная в России террористическая организация