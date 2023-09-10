Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире10 сентября 2023 3:15

Маск назвал человека, реально управляющего США

Маск заявил, что США управляются тем, кто контролирует телесуфлер Байдена
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Маск заявил, что США управляются тем, кто контролирует телесуфлер Байдена

Маск заявил, что США управляются тем, кто контролирует телесуфлер Байдена

Фото: REUTERS

Реальным президентом Соединенных Штатов является тот человек, который контролирует телесуфлер Джозефа Байдена, считает американский миллиардер Илон Маск.

«Настоящий президент – это тот, кто контролирует телесуфлер», – написал бизнесмен на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Илон Маск ранее согласился с утверждением американского писателя Майкла Шелленбергера, который заявил, что президент Соединенных Штатов уничтожает легитимность демократической системы государства.

До этого миллиардер раскритиковал высшее американское руководство за их преклонный возраст и сравнил президента Джо Байдена и лидера республиканской партии в Сенате Конгресса Митча Макконнелла с «жуткими говорящими куклами». Предприниматель заявил, что они «могли бы пройти прослушивание на роль Хранителя склепа без грима и спецэффектов».