Маск назвал человека, реально управляющего США

Маск заявил, что США управляются тем, кто контролирует телесуфлер Байдена Фото: REUTERS

Реальным президентом Соединенных Штатов является тот человек, который контролирует телесуфлер Джозефа Байдена, считает американский миллиардер Илон Маск.

«Настоящий президент – это тот, кто контролирует телесуфлер», – написал бизнесмен на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Илон Маск ранее согласился с утверждением американского писателя Майкла Шелленбергера, который заявил, что президент Соединенных Штатов уничтожает легитимность демократической системы государства.

До этого миллиардер раскритиковал высшее американское руководство за их преклонный возраст и сравнил президента Джо Байдена и лидера республиканской партии в Сенате Конгресса Митча Макконнелла с «жуткими говорящими куклами». Предприниматель заявил, что они «могли бы пройти прослушивание на роль Хранителя склепа без грима и спецэффектов».