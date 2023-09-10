Конгрессмен Джеймс считает, что Россия и КНР выдавливают США с глобального Юга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Китай выдавливают Соединенные Штаты с так называемого глобального Юга, считает член Палаты представителей Конгресса США Джон Джеймс.

«Россия и Китай настраивают глобальный Юг против нас, буквально кушая наш ланч в регионе», – заявил конгрессмен в интервью Fox Business.

По мнению парламентария, президент США Джо Байден делает свою страну слабее каждый раз, как только выезжает за границу. Как заявил Джеймс, страны Запада продолжают учить весь мир, при этом пытаясь добиться расположения стран глобального Юга.

Напомним, издание Asia Times заявило ранее, что Россия смогла заручиться поддержкой стран глобального Юга, благодаря чему серьезно укрепила свои позиции на мировой арене. Заявления Москвы о необходимости противодействовать гегемонии Запада и бороться с практиками неоколониализма завоевали расположение стран глобального Юга, отмечается в сообщении.