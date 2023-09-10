Что произошло в ночь на 10 сентября

Российские самолеты уничтожили три катера ВСУ, направлявшиеся к Крыму Фото: пресс-служба Минобороны России

Экипажи российских самолетов уничтожили три быстроходных катера Вооруженных сил Украины, направлявшихся к побережью Крыма. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, катера Willard Sea Force производства США с десантными группами ВСУ были уничтожены в акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный.

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