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НовостиПолитика10 сентября 2023 4:21

Шойгу поздравил военнослужащих и работников ОПК с Днем танкиста

10 сентября в ВС РФ отмечается День танкиста
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Шойгу поздравил военнослужащих и работников ОПК с Днем танкиста

Шойгу поздравил военнослужащих и работников ОПК с Днем танкиста

Фото: Тимур ХАНОВ

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса РФ с Днем танкиста. Об этом следует из текста, опубликованного Минобороны.

По словам Шойгу, действия экипажей боевых машин в зоне спецоперации заслуживают самой высокой оценки. При этом, сами танкисты показывают несгибаемый боевой настрой и достигают поставленных целей.

"Достойно продолжает ратные традиции предшественников нынешнее поколение защитников Отечества", - отметил глава Минобороны.

Кроме того, Шойгу особо отметил вклад коллективов предприятий обороны в техническое оснащение ВС РФ.

Между тем, 8 сентября президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием со дня освобождения Донбасса от нацистской оккупации в период Великой Отечественной войны.