BI: итоговая декларация G20 символизирует капитуляцию перед Путиным Фото: REUTERS

Итоговая декларация на саммите Большой двадцатки в Нью-Дели говорит о капитуляции перед российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил обозреватель Business Insider Чарльз Дэвис.

По словам Дэвиса, страны Запада фактически признали позицию России. Она представляет собой то, что киевский режим является нелегитимным из-за государственного переворота в 2014 году. При этом сама Украины представляет из себя искусственную конструкцию.

Издание отметило, что на саммите в Нью-Дели смягчили итоговую декларацию, где упоминаются российское вооружение и военнослужащие, находящиеся на территории страны, которая не должна существовать в текущем виде, по мнению России.

Между тем, газета Zeit написала о том, что итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели нарушила планы немецкого канцлера Олафа Шольца "о п