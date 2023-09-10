Актёр Станислав Ярушин вернулся к роли Антона в сериале "Универ.13 лет спустя"

Актёр Станислав Ярушин вернулся к роли студента в сериале "Универ.13 лет спустя" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России стартовали съемки нового сезона сериала "Универ", проект будет называться "Универ.13 лет спустя" и расскажет о судьбе главных героев через 13 лет.

Исполнитель роли Антона Станислав Ярушин поделился фото со съемочной площадки. При этом актер отметил, что он уже давно не играет студента Мартынова. В новом сезоне проекта он исполняет роль 40-летнего самодостаточного мужчины.

Кроме того, к своим ролям в новом сезоне вернутся Анна Хилькевич, Арарат Кещян и Александр Мартынов. Не увидят зрители лишь исполнительницу роли Кристины Настасью Самбурскую.

Между тем, российский актер Эльдар Калимулин, известный зрителю по многочисленным проектам, в том числе сериалу "Эпидемия", рассказал, какие трудности его ждали при переезде.