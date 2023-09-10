Эксперт назвала тренировки, полезные во время беременности Фото: Shutterstock

Фитнес-тренер, эксперт XFIT Юлия Гуляева, комментируя в беседе с «Газета.ru» возможность тренировок во время беременности, подчеркнула, что в любом случае их можно начинать только после разрешения врача.

Эксперт назвала второй триместр самым благоприятным периодом для занятий, но уточнила, что тренировку нужно немедленно прекратить при тянущих чувствах или болевых ощущениях внизу живота.

Гуляева рекомендовала низкоинтенсивные кардиотренировки, среди которых ходьба, эллипс и плавание. По ее словам, они разрешены продолжительностью 30-40 минут, а бег и любую прыжковую нагрузку необходимо исключить.

«Уделите внимание тренировке мышц спины: из-за смещающегося центра тяжести увеличивается поясничный лордоз (изгиб) и может появиться сутулость. Чтобы этого избежать, нужно укреплять мышечный корсет», - посоветовала специалист.

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