Okaz: пробуждение Африки, поддерживающей Россию, нанесет удар по Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пробуждение государств Африки нанесет "смертельный удар" по Европе. Об этом сообщается в статье саудовской газеты Okaz.

По данным автора материала, каждому знакомому с историей Европы и США известно о количестве потерянных человеческих жизней, на которых построены современные страны. По его словам, эти государства и сейчас играют "разрушающую роль", несмотря на маску "прав человека и демократии".

"Колонизация Африки Европой не закончилась, поскольку так дешевле и проще продолжать строить западные финансовые империи. Европейский колониализм поддерживается большинством международных институтов", - отметил автор материала.

Нынешние события в Африке пугают колонизаторов Запада. Одной из целью НАТО на Украине является сохранить однополярность западных стран и не дать России и Китаю установить новый миропорядок. Освободительные движения, которые появились в Африке в последние годы, неизбежно приведут к ликвидации "последних очагов" колониализма, считает автор.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель уже раскритиковал намерения России, Турции и Катара бесплатно поставить российское зерно в нуждающиеся страны Африки.