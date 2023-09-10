Глава ГУР Буданов заявил о планах ВСУ продолжить наступление зимой Фото: REUTERS

Украина планирует продолжить наступление и в начале зимы, несмотря на то, что это будет гораздо сложнее. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters.

"Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде, хотя в холоде, сырости и грязи сражаться сложнее", - заявил Буданов.

Кроме того, начальник ГУР Минобороны Украины добавил, что наступление идет гораздо медленнее, чем он ожидал. А помимо минных полей, который замедляют продвижение украинских бойцов, главным фактором являются и российские беспилотники, считает Буданов.

Между тем, президент республики Владимир Зеленский объяснил провал украинского наступления превосходством Вооруженных сил России в небе. При этом замедлились все остальные процессы – от санкций до предоставления оружия.