Медведев предположил, какой может быть еще одна атака террористов на США

Медведев: террористы снова могут атаковать США уже с ядерным оружием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в какой-то момент атака террористов на США может повториться в стиле 11 сентября. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, на сей раз атака может быть уже с атомной или биологической составляющей в оружии. Кроме того, у кого-то из ядерных стран могут сдать нервы и они решат использовать оружие массового поражения.

"Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку.. Или сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП. Стоит учесть, что ядерный клуб постоянно расширяется, и большая его часть никакими обязательствами не связана", - отметил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что Илон Маск ограничивал работу Starlink вблизи Крыма, сорвав таким образом атаку Киева. Если это правда, то Маск является последним адекватным человеком в США, заявил политик.