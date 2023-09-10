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НовостиПолитика10 сентября 2023 9:40

Журналист Репке: ВС России создали мощную линию обороны на Южном направлении

Журналист Репке заявил, что в российской линии обороны есть отлично функционирующие артиллерийские батареи и минные поля
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Журналист Репке: ВС России создали мощную линию обороны на Южном направлении

Журналист Репке: ВС России создали мощную линию обороны на Южном направлении

Фото: Александр КОЦ

Российские военные создали на Южном направлении достаточно мощную систему оборону. Об этом написал журналист Юлиан Репке для издания Bild.

По его словам, в эту систему входят отлично функционирующие батареи артиллерии и минные поля. Кроме того, Репке рассказал об одном инциденте, который произошел с ВСУ на данном направлении. Танки наткнулись на мины и встали.

"Танками занялась русская артиллерия, и полностью их уничтожила, сразу после множество недавно привезенных на передовую украинских солдат двинулись к окопу и оказались буквально пригвожденными артиллерийским огнем", - сообщает Репке в своей публикации для. издания.

Кроме того, экипажи российских самолетов уничтожили три быстроходных катера Вооруженных сил Украины. Они направлялись к побережью Крыма, сообщало Министерство обороны РФ.