Глава МИД РФ Лавров прокомментировал совместные учения Армении и США Фото: REUTERS

Россия сожалеет о решении руководства Армении провести совместные военные учения с США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Индии.

"Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим", - сказал Лавров, отметив, что для самой Армении это не может быть позитивным моментом.

"У нас это вызывает сожаления - действия армянского руководства", - заключил глава МИД РФ в Нью-Дели.

Напомним, 6 сентября Министерство обороны Армении объявило о совместных с США военных учениях, которые пройдут с 11 по 20 сентября 2023 года на базе учебного центра "Зар".

В Кремле уже прокомментировали намерение Армении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные учения не способствуют стабилизации обстановки и укреплению доверия в регионе.