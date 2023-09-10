Генерал ВС США Милли: у Киева есть 30 дней для активного наступления Фото: REUTERS

У украинских военных осталось немного времени - до месяца - для активного наступления. После этого погода начнет играть против них. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью BBC.

По его словам, у украинских военных есть около 30-45 дней.

"Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30-45 дней до плохой погоды, так что украинские военные еще не закончили", - заявил он.

При этом, генерал отметил, что из-за холодов Украине будет гораздо сложнее маневрировать. Также Милли признал, что наступление шло медленнее, чем ожидалось. Украине так и не удалось добиться в нем каких-то даже малозначительных успехов.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев хочет продолжить наступление и в начале зимы, несмотря на то, что это будет гораздо сложнее.