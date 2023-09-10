Индия пообещала России решить вопрос со скопившимися на счетах рупиями

Сергей Лавров и Нарендра Моди на саммите G20 в Нью-Дели Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Индия пообещала Москве предложить перспективные отрасли для инвестирования застрявших на счетах компаний рупий.

Лавров заявил, что у российских экспортеров скопилось огромное количество рупий на счетах в банках Индии.

"Сейчас соответствующие ведомства наши и правительства наши договариваются о том, как найти возможности их взаимовыгодного инвестирования и использования", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам саммита G-20 в Нью-Дели.

Ранее стало известно о том, что Центробанк в период с 14 по 22 сентября 2023 года проведет равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 миллиардов рублей для поддержки национальной валюты.

Кроме того, банкам было разрешено продавать любую валюту без ограничений. KP.RU рассказал, как это отразится на курсе рубля.