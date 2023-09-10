Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Российская ПВО сбила еще один украинский беспилотник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку на российской территории в воскресенье, 10 сентября 2023 года.

Так, в 14:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Ранее KP.RU писал, что средствами РЭБ был подавлен и посажен украинский беспилотник в Орловской области. Кроме того, вражеский дрон был ликвидирован в небе над Брянской областью.

Также ночью 10 сентября восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым. Всего за минувшую неделю российские подразделения ПВО ликвидировали свыше 247 вражеских дронов.