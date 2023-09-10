Экономист Вольф: успехи войск России на Украине застали США врасплох Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Успехи российской армии на Украине застали врасплох Соединенные Штаты и выявили их слабость. Об этом сообщил экономист США Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, сейчас Штатам приходится идти гораздо дальше, чем планировалось изначально. При этом, несмотря на многочисленные поставки США, украинские военные все равно не преуспели, а ВС РФ продвинулись вглубь Украины.

Также эксперт добавил, что провальная политика Вашингтона в отношении Москвы ударила по самим американцам. США видят упадок "Большой семерки" и видят усиление БРИКС. Таким образом, можно сказать, что план Штатов не сработал.

"Когда государства совершают подобные просчеты, это обычно признак того, что с ними что-то не так. Это не просто ошибка", - заключил экономист.

Между тем, российские военные создали на Южном направлении достаточно мощную систему обороны, считает журналист Юлиан Репке. В систему входят отлично функционирующие батареи артиллерии и минные поля.