Лавров: Запад предложил нереалистичную схему по переподключению к SWIFT Фото: REUTERS

Страны Запада предложили России нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка (РСХБ) к системе SWIFT, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

По словам Лаврова, никто, в том числе и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, не обещал вернуть один из российских банков к SWIFT. Западные страны хотят уговорить Россию на совсем нереалистичную схему, чтобы филиал Россельхозбанка в Люксембурге смог выполнять эту функцию, заявил министр.

Кроме того, Лавров добавил, что этот филиал не имеет какой-либо лицензии на банковские операции и к настоящему времени он исчерпал свои возможности в Люксембурге. Планируется, что филиал в скором времени будет закрыт.

Также глава российского МИД Сергей Лавров предположил, что генсека ООН Антониу Гутерриша используют с целью продвижения односторонних подходов в зерновой сделке.