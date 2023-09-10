Эрдоган предложил России увеличить объем зерна для поставок в страны Африки

Эрдоган предложил России увеличить объем зерна для Африки Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российской стороне рассмотреть вариант с увеличением объема поставок зерна для последующей передачи нуждающимся странам Африки.

На пресс-конференции в Нью-Дели Эрдоган заявил, что у него и министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялся обстоятельных разговор на полях саммита G20. Темой беседы стала инициатива российской стороны отправить в Турцию 1 миллион тонн зерна для переработки в муку и дальнейшей отправки в беднейшие страны Африки при финансовой поддержке Катара.

"Я предложил не останавливаться на этих объемах и увеличить их для нужд бедных стран", - заявил президент Турции.

Напомним, в России неоднократно заявляли, что инициатива о поставках зерна в Африку не является альтернативой черноморской инициативе. Президент РФ Владимир Путин также сообщил о незамедлительной готовности вернуться в сделку только когда все данные России обещания будут выполнены.