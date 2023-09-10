Макрон: в G20 не достичь дипломатического прогресса в урегулировании на Украине

Эммануэль Макрон на полях саммита G20 в Индии Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что на площадке "Большой двадцатки" не удастся достичь дипломатического прогресса в урегулировании украинского вопроса.

Макрон заявил, что ООН выступает "за справедливый и устойчивый мир", и Франция привержена уставу организации, однако подобный формат не подходит для урегулирования на Украине.

"Это не та площадка, где может быть достигнут серьезный дипломатический прогресс в этом вопросе", - президент Франции

Французский лидер также признал наличие разногласий среди лидеров стран G20 по украинскому конфликту. "Мы знаем, что есть разногласия, поскольку мы знаем, что в G20 есть Россия", - отметил Макрон.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит G20 был успешным и переломным, а странам Запада не удалось "украинизировать" повестку форума.

KP.RU рассказал, о чем лидеры стран "Большой двадцатки" на самом деле договорились на саммите в столице Индии.