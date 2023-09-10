"Киев в бешенстве": в Совфеде назвали главный итог саммита G20

Косачев заявил, что итоги саммита G20 подтверждают успех в вопросе деукраинцизации мировой повестки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итоги саммита G20 подтверждают усталость мирового сообщества от продвигаемых Западом вопросов по украинской повестке. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федераций РФ Константин Косачев у себя в Telegram.

"G7 не смогла победить G20. Саммит в Нью-Дели - сигнал мира Западу, что его попытки свести все мировые проблемы к Украине этому миру уже откровенно надоели", - написал Косачев.

Спикер отметил, что принятая главами стран "Большой двадцатки" декларация подтверждает намерение сообщества заниматься, в первую очередь, экономикой, а не геополитическими проблемами.

"Киев в бешенстве от саммита, что лишь подтверждает успех международного сообщества в постепенной, но последовательной деукраинизации мировой повестки. В которую, судя по всему, Западу пока не получается предложить что-либо конструктивное", - продолжил Косачев.

Символичным подтверждением провала западный планов, по словам Косачева, является досрочный отъезд президента США Джозефа Байдена из Индии во Вьетнам.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал наличие разногласий внутри G20 по украинскому вопросу и заявил, что внутри площадки не удастся добиться прогресса по урегулированию конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, констатировал, что планы Запада "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки" провалились.