Спикер ВВС Украины Игнат не исключил проверку Reuters из-за фото ПВО в Киеве Фото: REUTERS

Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что публикацию фото работы противовоздушной обороны в Киеве агентством Reuters могут проверить соответствующие службы. Эти его слова опубликовало издание «Страна.ua».

— Я не имел возможности ознакомиться со снимками, но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься, — отметил Игнат.

На опубликованных фотографиях Reuters была видна ракета, которая вылетала из одного из жилых районов города. Еще один снимок показал сильный взрыв после попадания беспилотника.

Ранее стало известно, что на Украине начались массовые проверки для выявления дезертиров. Для этого будут перекрываться целые районы, а проверять будут не только гражданских, но и военных. Также одной из целью этих проверок будет выявление незарегистрированного оружия и боеприпасов.