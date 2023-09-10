Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина даже не пыталась сорвать подготовку обороны РФ

В США удивились действиям ВСУ перед наступлением Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбрали крайне странную тактику перед началом наступления. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу Dialogue works на YouTube.

По словам Джонсона, укрепление оборонительных позиций ВС России не было тайной, однако за все это время готовившие наступление украинцы ничего не сделали. Подобный факт - проявление халатности американской и украинской разведки, которая не смогла должным образом оценить мощь России, считает эксперт.

"Чего они ожидали? Было очевидно, что они могли хотя бы попытаться сорвать подготовку, но они не пошли на это. Теперь ВСУ обнаружили, что они не могут прорвать даже первую линию", - сказал экс-аналитик ЦРУ.

Напомним, ВСУ с начала июня ведут наступление, однако за три месяца не добились успеха. Провал признал не только украинский президент Владимир Зеленский, но о нем еще говорят и в Европе.

Отметим, что по данным Минобороны РФ, потери украинской армии с начала июня превышают отметку в 66 тысяч военнослужащих.