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НовостиВ мире10 сентября 2023 13:32

Минэнерго Украины подтвердило получение первой партии ядерного топлива из США

Энергоносители для АЭС изготовила американская компания Westinghouse
Роман ПОЛОСИКОВ
Минэнерго Украины подтвердило получение первой партии ядерного топлива из США

Минэнерго Украины подтвердило получение первой партии ядерного топлива из США

Фото: REUTERS

Украинская национальная компания «Энергоатом» получила первую партию ядерного топлива для атомных электростанций из Соединенных Штатов. Об этом рассказал глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

Министр рассказал, что энергоносители для ядерных реакторов изготовила американская компания Westinghouse в совместной работе со специалистами из Украины. Также чиновник отметил, что подобные договоры Киев заключил с производителями из Словакии, Чехии и Финляндии.

Ранее в издании The New York Times рассказали, что США по-прежнему продолжают закупать российское ядерное топливо и тратят на него около одного миллиарда долларов в год. По информации источника, примерно треть обогащенного урана в Соединенные Штаты импортируется из России.

Специалисты отмечают, что для достижения объемов «Росатома» по производству ядерного топлива, США потребуется не менее десяти лет.