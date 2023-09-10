Полковник Макгрегор: Украина не протянет и дня без финансовой помощи США Фото: REUTERS

Без финансовой помощи Соединенных Штатов Украине не сможет продолжать боевые действия ни дня. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в подкасте The Charlie Kirk Show.

— Откровенно говоря, если бы не наша финансовая помощь, то они не протянули бы и дня, — подчеркнул Макгрегор.

Также полковник отметил, что украинские войска продолжают нести огромные потери и кладбища продолжают расти. В это же время украинские больницы переполнены от огромного количества раненых, а президент Владимир Зеленский заставляет вступать в ряды ВСУ всех, «кого удается поймать».

Ранее Дуглас Макгрегор рассказал, что киевский режим уже готов посылать в другие людей, которые будут искать там украинских беженцев для восполнения потерь в рядах украинской армии.