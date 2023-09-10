Блинкен: США рассчитывают, что Маск продолжит оказывать Киеву услуги Starlink

Блинкен высказался о спутниках Маска Фото: REUTERS

Вашингтон рассчитывает, что американский миллиардер Илон Маск продолжит предоставлять Киеву услуги спутниковой связи Starlink в полном объеме. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

По мнению Блинкена, система Starlink является важным средством связи не только для мирного населения Украины, но и для ВСУ.

"Это таким и остается. Я ожидаю, что это продолжит быть критически важным в их усилиях. Так что мы надеемся и ожидаем, что эта технология продолжит быть полностью доступна для украинцев", - сказал представитель Белого дома.

Ранее KP.RU сообщил, что Маск сорвал украинскую атаку на ВМФ России, отключив Starlink возле Крыма, что после фактически подтвердил сам предприниматель. Кроме того Маск отметил, что его спутники создавались не для запуска беспилотников, а для просмотра кино.