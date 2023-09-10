Умер Андрей Шаронов, актер сериала «Такая работа» Фото: кадр из фильма «Жить сначала»

На 73-м году жизни умер Андрей Шаронов, актер многосерийного детектива «Такая работа». Он служил в Театре драмы и комедии на Литейном. О его смерти рассказала «Российская газета».

Андрей Шаронов дебютировал на экранах еще в 1981 году, исполнив роль в легендарной музыкальной комедии «Это было за Нарвской заставой», а позже актер сыграл в фильмах: «Жить сначала», «Эмма», «Русская симфония» и многих других.

Помимо игры в театре и кино, Андрей Шаронов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. Причина смерти актера на данный момент неизвестна.

Ранее стало известно о смерти заслуженного деятеля искусств России и режиссера МХТ имени А.П. Чехова Николая Шейко. Он умер на 86-м году жизни, а причина смерти на данный момент неизвестна. Он возглавлял Московский художественный театр много лет.