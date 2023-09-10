Байден: на саммите G20 достигнуто согласие по справедливому миру на Украине

Сбежавший из Индии во Вьетнам Байден подвел итоги саммита G20 Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден провел пресс-конференцию в Ханое, на которой прокомментировал итоги прошедшего в Нью-Дели саммита G20.

"В комнате было значительное согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира, с уважением принципов изложенных в уставе ООН, в том числе территориальной целостности и суверенитета", - сказал глава Белого дома.

Отметим, что Байден не стал дожидаться официального завершения саммита "Большой двадцатки", заранее улетев из Индии во Вьетнам.

По итогам саммита G20 представлявший Россию министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что планы Запада по украинизации повестки форума полностью провалились. Итоги саммита в целом можно признать успешными, и даже переломными, отметил глава МИД РФ.

В Совете Федераций РФ также признали усталость мирового сообщества от продвигаемой Западом украинской тематики. Доказательством этому служит декларация G20, а также настрой сообщества решать вопросы, прежде всего, экономики, а не геополитики.