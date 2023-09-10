Патологоанатом Эдигер: сибирская язва в Воронеже может быть биологическим оружием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области выявлено еще семь случаев заражения сибирской язвой. Патологоанатом и клинический фармаколог Александр Эдигер оценил риски.

Первые очаги болезни были выявлены еще в конце августа, несмотря на принятые меры, избежать заражения людей не удалось. Болезнь диагностирована ещё у пяти человек.

Эксперт отметил, что сибирская язва имеет достаточно большое количество природных очагов. Подхватить заболевание человек может в дикой природе, например, отправляясь на охоту. Самыми опасными регионами считаются Южная Сибирь и Заполярье.

Что касается новой вспышки в Черноземья, то эксперт не исключает, что заболеванием может быть связано не с природным очагом, а с биологическим оружием.

- Учитывая полное отсутствие каких бы то ни было ограничивающих факторов или тормозов той стороны, я не исключаю, что надо рассматривать эти вещи в том числе, - сказал Эдигер Царьграду.

Врачи подтвердили семь случаев заболевания сибирской язвой у людей, которых перевезли из очага инфекции в селе Лебединка Воронежской области. Всего госпитализировали восемь человек, диагноз одного из них пока уточняется, передает телеканал "360".