SberCIB Investment Research: ЦБ не изменит ключевую ставку на ближайшем заседании Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце августа Банк России поднял ключевую ставку до 12%. Это помогло стабилизировать ситуацию и остановить падение рубля по отношению к иностранной валюте.

По мнению аналитики SberCIB Investment Research, в ближайшие месяцы ЦБ не будет менять политику в сторону смягчения.

Ключевая ставка будет удерживаться на уровне 12%. Такие выводы эксперты сделали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

При этом текущая ставка считается высокой. Вслед за этой величиной выросли проценты по вкладам, но при этом кредиты тоже выдаются под очень высокий процент. А это значит, что спрос на них будет снижаться, объем финансовых поступлений в бизнес будет снижаться, пишет RuNews 24.

Напомним, ключевая ставка возросла до 12% с показателя в 8,5%. Очередное заседание ЦБ намечено на 15 сентября.