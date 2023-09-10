"Фобос": в середине сентября в Москву придет бабье лето Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре погоды «Фобос» рассказали, какая погода ждет москвичей в середине сентября. Как отметили синоптики, приход бабьего лета в столицу ожидается уже на предстоящей неделе,

Всю неделю в дневные часы будет стоять по-настоящему летняя погода, столбики термометров прогреются до +23 градусов. При этом климатическая норма для центральной части страны во второй декаде сентября на 1,5-2 градуса ниже, пишет Ридус.

Таким образом, метеорологическое лето в Центральной России может рекордно затянуться и побить прошлые показатели. Пока самое позднее окончание теплого времени года фиксировалось 22 сентября 2018 года.

После волны тепла, придет похолодание, но оно обует не долгим. В 2023 году ожидается сразу два «бабьих лета»: второе придется на начало октября.