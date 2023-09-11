Дмитрий Чернышенко анонсировал спортивные игры в России в 2024 году

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Фото: пресс-служба вице-премьера

В России в 2024 году пройдут масштабные спортивные мероприятия. Среди них – Всероссийская зимняя спартакиада между субъектами РФ, Международные соревнования «Игры Будущего» в Казани, Российско-Китайские молодежные зимние игры, а также спортивные игры «Дети Азии» и «Дети Приморья», Игры стран БРИКС и летние Всемирные «Игры Дружбы», рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эксклюзивном интервью «КП».

«По поручению Президента Владимира Путина Правительство делает все, чтобы сохранить соревновательную активность российских спортсменов», - отметил он KP.RU.

По словам Чернышенко, РФ в первую очередь будет наращивать спортивное сотрудничество с дружественными странами и объединениями (ШОС, БРИКС, СНГ).

Вице-премьер подчеркнул, что всероссийские и межрегиональные соревнования также проводятся и на Дальнем Востоке, где сейчас проходит ВЭФ. Например, в августе в Хабаровске прошел чемпионат России по боксу, а в Приморье – по парусному спорту. А в рамках форума организуют II Открытый Кубок Дальнего Востока Игры ГТО 2023.

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