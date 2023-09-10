Администрация Мелитополя сообщила о взрыве и работе системы ПВО Фото: REUTERS

В Мелитополе прогремел взрыв, сработала система противовоздушной обороны. Об этом рассказала военно-гражданская администрация города в своем Telegram-канале.

— В Мелитополе был слышен звук взрыва. Сработала система ПВО, город под надежной защитой, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Черниговской и Сумской областях Украины. В этих регионах была объявлена воздушная тревога, а позже стало известно о сигналах тревоги и в Киевской области. Никаких подробностей о взрывах и официальных комментариев не поступало.

Шестого сентября стало известно о мощном взрыве на левом берегу Днепра в Киеве. Украинские СМИ сообщили, что взрыв прогремел в жилом массиве Русановка. Не место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, а власти города не комментировали произошедшее. О последствиях взрыва также неизвестно.