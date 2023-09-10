СК расследует атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи СК России будут расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области при помощи беспилотника. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.

— Следователи СК России будут расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев рассказал, что ночью в результате атаки беспилотника уничтожен избирательный участок в Запорожье. Никого из членов комиссии там не было, а целью атаки вероятно было простое запугивание.

Также зампред ЦИК отметил, что в Херсонской области регулярно объявляется ракетная атака, из-за чего членам комиссии приходится эвакуироваться в подвал.