Пушилин: три человека получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три человека получили ранения в Донецке и Макеевке в результате обстрела со стороны Украины. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

— Сегодня в течение дня противник выпустил по территории республики более 200 различных боеприпасов. Ранены три мирных жителя — в Макеевке и Александровке, — говорится в публикации.

Пушилин уточнил, что Вооруженные силы Украины применяли при обстрелах системы залпового огня и ствольную артиллерию разных калибров. Помимо этого Киев применял боеприпасы кассетного типа при обстрелах Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно, что в Куйбышевском районе Донецка обнаружили тело мирного жителя после обстрелов со стороны Украины. Еще один мужчина был ранен на территории рынка в Киевском районе города.