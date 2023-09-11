Дмитрий Чернышенко перечислил способы борьбы с дефицитом ИТ-специалистов в России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Фото: пресс-служба вице-премьера

Для подготовки высококвалифицированных IT-специалистов и устранения «кадрового голода», в России реализуется несколько масштабных проектов. Эти поделился вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью «КП».

— Для школьников 8-11 классов, студентов колледжей и техникумов запущен проект «Код будущего» по изучению современных языков программирования. В высшем образовании ежегодно растут контрольные цифры приема на ИТ-специальности в вузы, — отметил вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что за четыре года на бюджетные места по таким специальностям поступило свыше 343 тысяч человек, а уже к 2024 году это число должно увеличиться до полумиллиона. Сейчас именно IT-специальности чаще всего выбирают российские студенты.

Вице-премьер напомнил, что государство поддерживает не только IT-индустрию в целом, но и помогает непосредственно специалистам. За 2022 год было выдано почти шесть тысяч льготных ипотечных кредитов на почти 53 миллиарда рублей. Также айтишники имеют отсрочку от службы в армии.

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