Sohu: ни один танк в мире не выдержит удар российского «Корнета» Фото: пресс-служба Балтфлота

Российский противотанковый комплекс «Корнет» показал всю свою мощь при уничтожении британского тяжелого танка Challenger 2 в зоне спецоперации. Ни один танк в мире не способен выдержать удар «Корнета». Такое мнение выразил китайский журналист Ши Хонг в репортаже для издания Sohu.

— Challenger 2 называли богом войны, однако, когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский «Корнет», — подчеркнул Хонг.

Также журналист ответил, что способность российского «Корнета» пробивать броню танков поразила не только зарубежных военных, но и китайских генералов. Ши Хонг добавил, что противотанковый комплекс мощно оснащен, поставив Украину и Британию в неприятную ситуацию.

Ранее Владимир Рогов рассказал, что подбитые в Запорожской области английские танки Challenger 2 останутся ржаветь на полях сражений, поскольку они тяжелые и их тяжело утащить оттуда.