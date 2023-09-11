Дмитрий Чернышенко рассказал о Единой цифровой платформе «ГосТех»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Фото: пресс-служба вице-премьера

После указа президента России Владимира Путина, все федеральные и региональные информационные системы переходят на Единую цифровую платформу «Гостех». Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эксклюзивном интервью «КП».

— Это якорный проект Правительства по формированию качественно нового ИТ-ландшафта и достижению цифрового суверенитета России. «Гостех» позволит увеличить скорость и гарантировать безопасность при разработке цифровых сервисов государства, а также обеспечит высокое качество услуг для пользователей, — подчеркнул вице-премьер.

Чернышенко отметил, что платформу удалось реализовать на полностью импортозамещенных технологиях, а из-за переиспользования готовых решений получилось значительно сэкономить бюджетные средства. Ряд ведомств уже успешно перешли на «ГосТех» — Министерство спорта, Росимущество и ФОМС.

До 2025 года на Единую цифровую платформу «ГосТех» перейдет большая часть всех региональных и федеральных систем. Также вице-премьер рассказал, что по поручению главы государства создается новый нацпроект «Экономика данных», частью которого и будет развитие платформы.

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