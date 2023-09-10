Зеленский заявил, что уже сомневается в искренности поддержки Киева Западом Фото: REUTERS

Зеленский в интервью журналу Economist заявил, что стал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих, что всегда будут ее поддерживать.

«У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят): «Мы всегда будем с вами»... Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, правительству Украины придется донести до своих граждан перспективу «полностью милитаризированной экономики», если стране предстоит конфликт на истощение.

При этом он не уточнил, как власти планируют это делать.

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября президент России Владимир Путин прокомментировал наступление ВСУ. Он заявил, что это была не пробуксовка, а провал.

«Это не пробуксовка, это провал. Посмотрим, что дальше будет», - сказал Путин на пресс-конференции.

Российский лидер выразил надежду на то, что дальнейшие попытки наступления украинской армии также окажутся провальными.

5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу подробно рассказал о провале «контрнаступа» киевского режима.

Шойгу заявил, что киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли.

Министр подчеркнул, что с начала так называемого наступления потери противника превысили 66 000 человек и 7600 единиц вооружения.