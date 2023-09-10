Джо Байден запутался в шпаргалках на пресс-конференции в Ханое Фото: EAST NEWS

Президент США Джо Байден на пресс-конференции во вьетнамском Ханое запутался в порядке поступления вопросов от журналистов. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Forbes Breaking News.

«Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку», - Байден запнулся и прервал выступление, затем в зале раздался смех.

Американский лидер начал перебирать шпаргалки, пытаясь разобраться, кто еще должен задать ему вопросы. Позже он обратился за помощью персонала.

«Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов», - продолжил Байден.

Как писал сайт KP.RU, в июне 2022 года стало известно, что помощники американского лидера перед каждым официальным событием стали подсовывать президенту США шпаргалки, в которых пошагово расписано, что и как он должен сделать.

Так, на встрече с президентом крупнейшей федерации профсоюзов США AFL-CIO Лиз Шулер Байден достал из бокового кармана заветный листочек с подсказками, но по рассеянности повернул его лицевой стороной к публике. Тут же защелкали затворы фотоаппаратов, благо текст был напечатан крупным шрифтом.

Под заголовком «Последовательность событий» шел подробный перечень действий Байдена:

- ВЫ входите в Комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками;

- Садитесь на СВОЙ стул;

- Входит пресса;

- ВЫ даете короткий комментарий (2 минуты);

- Пресса уходит;

- Вы задаете Лиз Шулер вопрос (примечание: она присутствует по видеосвязи);

- Вы благодарите участников;

- Вы уходите.

Говорят, мероприятие прошло в строгом соответствии с инструкцией.