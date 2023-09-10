Джо Байден запутался в шпаргалках на пресс-конференции в Ханое
Фото: EAST NEWS
Президент США Джо Байден на пресс-конференции во вьетнамском Ханое запутался в порядке поступления вопросов от журналистов. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Forbes Breaking News.
«Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку», - Байден запнулся и прервал выступление, затем в зале раздался смех.
Американский лидер начал перебирать шпаргалки, пытаясь разобраться, кто еще должен задать ему вопросы. Позже он обратился за помощью персонала.
«Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов», - продолжил Байден.
Как писал сайт KP.RU, в июне 2022 года стало известно, что помощники американского лидера перед каждым официальным событием стали подсовывать президенту США шпаргалки, в которых пошагово расписано, что и как он должен сделать.
Так, на встрече с президентом крупнейшей федерации профсоюзов США AFL-CIO Лиз Шулер Байден достал из бокового кармана заветный листочек с подсказками, но по рассеянности повернул его лицевой стороной к публике. Тут же защелкали затворы фотоаппаратов, благо текст был напечатан крупным шрифтом.
Под заголовком «Последовательность событий» шел подробный перечень действий Байдена:
- ВЫ входите в Комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками;
- Садитесь на СВОЙ стул;
- Входит пресса;
- ВЫ даете короткий комментарий (2 минуты);
- Пресса уходит;
- Вы задаете Лиз Шулер вопрос (примечание: она присутствует по видеосвязи);
- Вы благодарите участников;
- Вы уходите.
Говорят, мероприятие прошло в строгом соответствии с инструкцией.