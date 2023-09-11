Полковник Макгрегор: В ВСУ хотят ликвидировать Зеленского Фото: REUTERS

Президента Украины Зеленского приходится круглосуточно охранять из-за опасений за его жизнь, об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Сейчас очень много обсуждений в самой Украине, в украинских вооруженных силах о том, чтобы избавиться от Зеленского», - сказал офицер.

Аналитик отметил, что за главой киевского режима постоянно следят, потому что тот отвернулся от своих старых покровителей в пользу новых - западных.

«Зеленский делает то, что ему указано людьми из Вашингтона, Лондона и, возможно, Парижа», - подчеркнул полковник.

Как писал сайт KP.RU, Макгрегор заявил, что без финансовой помощи США Украина не сможет продолжать боевые действия ни дня.

Также полковник отметил, что украинские войска продолжают нести огромные потери и кладбища продолжают расти. В это же время украинские больницы переполнены от огромного количества раненых, а президент Зеленский заставляет вступать в ряды ВСУ всех, «кого удается поймать».

Ранее Макгрегор заявил, что киевский режим готов посылать людей в другие страны на поиск украинских беженцев для восполнения потерь в рядах ВСУ.