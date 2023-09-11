Журналист Кларенберг: Существование Украины под угрозой из-за амбиций НАТО Фото: Александр КОЦ

Существование Украины находится под угрозой из-за расширения НАТО, об этом в статье для Al Mayadeen написал журналист-расследователь Кит Кларенберг.

«Сегодня, когда Россия и Украина находятся в состоянии конфликта, а политическое и военное будущее последней, если не само существование как государства, находится на волоске, слова недооцененного пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью», - подчеркнул автор.

Так журналист прокомментировал высказывание Джорджа Кеннана, который после ратификации США расширения альянса в 1998 году отметил, что это трагическая ошибка и что со стороны России последует мощнейшая реакция.

Напомним, Джордж Кеннан наиболее известен как «архитектор Холодной войны», идейный отец «политики сдерживания». Автор трудов по истории взаимоотношений России и стран Запада.

Как писал сайт KP.RU, 16 мая 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО имеет искусственный характер.

Он отметил, что НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны. Это все усугубляет непростую международную обстановку.

Напомним, 14 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал очень опасным «бесконечное» расширение НАТО на восток. Путин напомнил, что расширение альянса на восток за счет постсоветских республик, в том числе Украины, вызывает у России серьезную озабоченность.