Минобороны РФ: Средствами ПВО сбиты два беспилотника над Белгородской областью Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в Telegram-канале сообщило, что российские военные сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

“11 сентября около 01.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации”, - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области.

Как писал сайт KP.RU, 10 сентября Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит дрон ВСУ в воздухе над Брянской областью.

Кроме того, ранним утром в этот же день российские системы ПВО выявили и ликвидировали восемь украинских дронов в небе над акваторией Черного моря вблизи от Крыма.

9 сентября Минобороны России заявило, что за прошедшую неделю подразделения ПВО уничтожили при помощи средств РЭБ 247 украинских беспилотников, 23 из них – в западных регионах страны.