WSJ: Украинские военные планируют начать применение F-16 этой зимой Фото: REUTERS

Украинские военные могут начать боевое применение истребителей F-16 этой зимой, такую оценку приводит газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных представителей военного руководства Украины

По данным издания, в Киеве полагают, что, «если обучение начнется в этом или следующем месяце, небольшое число украинских пилотов истребителей могут быть готовы уже к февралю».

При этом в статье подчеркивается, что американские чиновники более осторожны в оценках возможных сроков начала применения F-16 украинскими военными.

«Американские официальные лица отмечают, что украинцы смогут начать боевое применение F-16 в середине 2024 года, а, возможно, значительно позже», - уточнила газета.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня президент России Владимир Путин заявил, что танки Leopard в ходе боев уже горят, такая же участь, по его мнению, ждет и истребители F-16.

Напомним, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки Западом тяжелого вооружения Киеву являются явной эскалацией. Также он отметил, что западные страны ведут прокси-войну против России, а сама Украина является пешкой в геополитической игре.