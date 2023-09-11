Экс-разведчик США Риттер: История отдает предпочтение Путину, но не Байдену Фото: REUTERS

История стоит на стороне Владимира Путина, об этом заявил в соцсети X экс-разведчик Скотт Риттер после рассказа российского лидера о гибели своей бабушки.

«Путин делится этим. Байден рассказывает нам про «Корн Поп». вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. «Бей гадов!», - написал Риттер.

Таким образом эксперт прокомментировал историю, рассказанную Путиным на открытом уроке о последних словах своей бабушки. Умирая на руках у своего мужа, она просила его не плакать и не расстраивать ее. После этого дедушка Путина отправил сыну на фронт письмо с простым посланием «бей гадов!».

Помимо этого офицер сослался и на рассказ Байдена о мужчине по кличке «Корн Поп». Байден рассказал историю о том, как работал спасателем в бассейне в 1962 году. По его словам, «Корн Поп» и его банда поджидали его после работы, однако, как заявил Байден, он смог в одиночку дать отпор бандитам.

При этом в западных СМИ сомневаются в существовании такого человека в биографии президента США.

Напомним, в декабре 2022 года Риттер отмечал, что благодаря политике Владимира Путина, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы достичь своих целей.Россия не будет истощена, в отличие от Запада. «Мы уже опустошили все склады, чтобы накачать Украину оружием», — сообщил Риттер.

Офицер высоко оценил действия российского лидера на фоне нарастающей агрессии НАТО и напомнил, что альянс увеличил военное присутствие в Польше, а также намерен приблизится к границам России за счет вступления Финляндии и Швеции.