Глава ЦИК Памфилова: Голосование во всех регионах России завершено Фото: Иван МАКЕЕВ

Голосование во всех регионах завершено, процедуры сборки всех пяти ключей для расшифровки итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) также проведены, об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Сейчас уже везде голосование завершено, ключи расшифрования собраны по всем пяти часовым поясам» - заявила Памфилова.

Она отметила, что раньше в ходе подведения предварительных итогов голосования в ЦИК были данные о «каруселях, вбросах, там отменили, там подрались». В ходе текущей избирательной кампании таких случаев пока не зафиксировано.

«Сейчас и сказать-то нечего. Мы рады этому - значит, не зря работали столько времени», - подчеркнула глава ЦИК.

Как писал сайт KP.RU, 10 сентября в России прошел единый день голосования. Он затронул всего 85 регионов - почти все, которые есть в составе страны. Это были выборы совершенно разных уровней - где-то определяли кто будет градоначальником, где-то довыбирались депутаты в госдуму (например, в Липецкой области, Красноярском крае, в Карачаево-Черкесии и в Крыму), где-то руководителя региона.

Губернатора или главу выбирали сразу в 21 регионе, в том числе и мэра Москвы. В Ямало-Ненецком автономном округе руководителя выбирали голосованием в парламенте - там был переизбран действующий губернатор Дмитрий Артюхов.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин набрал более 2,4 млн голосов избирателей после подсчета 91,3% протоколов на выборах мэра Москвы.