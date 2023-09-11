Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Армия России без колебаний разбила ЗРК Patriot в Киеве

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Армия России без колебаний разбила ЗРК Patriot Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные уничтожат любое оружие, которое Запад поставит Украине, об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Помните, считалось, что HIMARS должны изменить игру? Оказалось, что нет. Системы Patriot?.. Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают их без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах», - сказал Джонсон.

Эксперт подчеркнул, что новые западные танки уничтожат на Украине, «как только они попадут на поле боя», а истребители F-16 собьют.

«Время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов — все это очень быстро исчезнет. ...Какое бы оружие они ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием», - добавил аналитик.

Как писал сайт KP.RU, ранее газета The Wall Street Journal заявила, что украинские военные могут начать боевое применение истребителей F-16 этой зимой. Однако, в статье подчеркивается, что американские чиновники более осторожны в оценках возможных сроков начала применения F-16 украинскими военными.

Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин прокомментировал поставки вооружения Украине со стороны стран Запада. Он заявил, что танки Leopard в ходе боев уже горят, такая же участь, по его мнению, ждет и истребители F-16.