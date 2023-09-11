Станция «Луна-25» могла упасть из-за поломки прибора для измерения ускорения Фото: REUTERS

Причиной крушения межпланетной станции «Луна-25» может быть неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л», который ранее не испытывался в космосе, об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на источник.

«Да, может», - ответил собеседник. Он пояснил, что прибор предназначен для определения ориентации космической станции и определения скорости полета.

«Между «новинкой» и испытанным устройством всегда лучше выбирать второй вариант», - отметил он. Однако «Биус-Л» испытаний в космосе не проходил.

По данным издания, сбой в работе прибора для навигации - лишь одна из рассматриваемых версий.

Как писал сайт KP.RU, 7 сентября Роскосмос сообщил, что межведомственная комиссия, расследующая причины крушения миссии «Луна-25», продолжает работу, результаты работы будут обнародованы.

Напомним, 20 августа станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, после чего столкнулась с Луной, прекратив свое существование.

В Роскосмосе отметили, что реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.

Выяснением причин произошедшего займется специально формируемая комиссия.