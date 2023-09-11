В Кривом Роге прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

В городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремела серия взрывов, об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«Кривой Рог - мощные взрывы... Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Кривом Роге», - говорится в сообщении телеканала ТСН.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Черниговской области прогремели взрывы. Других подробностей не сообщалось.

7 сентября в городе Килия Одесской области прогремели взрывы. Там расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод.

Ночью 6 сентября в городе Рени Одесской области, где располагается морской торговый порт, прогремела серия взрывов.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.