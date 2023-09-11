Журналист Стенлунд: Швеция попала в худшую ситуацию из-за поддержки Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины, об этом в интервью swebbTV заявил политический обозреватель Магнус Стенлунд.

«Мы оказались в худшей из возможных ситуаций», - сказал он.

Обозреватель отметил, что Швеция отправляет Украине самое современное оружие.

«Остальные ограничились тем, что так и так предстоит заменить или модернизировать. Это касается и истребителей F-16. А самолеты Gripen — лучшее, что у нас есть», - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня президент России Владимир Путин прокомментировал поставки вооружения Украине со стороны стран Запада. Он заявил, что танки Leopard в ходе боев уже горят, такая же участь, по его мнению, ждет и истребители F-16.

3 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США продолжают линию на наращивание поставок вооружений Украине, однако это не повлияет на ход российской военной спецоперации.

Песков отметил, что увеличение поставок оружия и боеприпасов Украине ляжет тяжелым бременем на экономику европейских стран.